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Таможня объяснила, почему на границе выстроились очереди грузовиков

Таможня объяснила, почему на границе выстроились очереди грузовиков

Фото: Пресс-служба Уссурийской таможни

Накануне Восточного Нового года в 1,5 раза увеличилось количество большегрузов, стремящихся пересечь границу в пункте пропуска МАПП Пограничный. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря Уссурийской таможни Антонину Лочилову.

«Пропускная способность МАПП Пограничный, по паспорту пункта пропуска, составляет: 50 транспортных средств – из РФ, 50 – из КНР. Однако фактически 13 февраля 2018 года сотрудники МАПП Пограничный оформили 81 автомобиль, въехавший из Китая, что превысило предусмотренную максимальную пропускную способность на 62%» — рассказала пресс-секретарь.

За половину рабочего дня 14 февраля 2018 года прошли таможенный контроль 45 автомобилей из Китая. Для ускорения процесса оформления фур открыто четыре полосы движения.

По словам перевозчиков, прибывших из Китая,  на 14.00 с китайской стороны перехода Суйфэньхэ—Пограничный  своей очереди ожидают около 70 фур.

Представитель таможни предоставила информацию о количестве транспортных средств, оформленных на посту МАПП Пограничный (из КНР):

10 февраля – 66  (превышение проектной пропускной способности на 20%);

11 февраля – 66 (превышение проектной пропускной способности на 20%);

12 февраля – 80 (превышение проектной пропускной способности на 60%);

13 февраля – 81 (превышение проектной пропускной способности на 62%).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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