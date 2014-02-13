Сколько семей появились на свет 14 февраля во Владивостоке? Видеорепортаж Марии Ежевской
День Святого Валентина, или День всех влюбленных, самый романтичный праздник отмечают в большинстве стран мира 14 января — в этот день на протяжении более полутора тысяч лет люди признаются друг другу в любви. А многие даже решаются создать семью. Работают ли сегодня ЗАГСы Владивостока?
Открыли двери внеурочно. Марш Мендельсона, цветы и белые платья. Из года в год десятки владивостокцев хотят зарегистрировать брак в праздник, 14 февраля. В 2018 он выпал на среду. Но переносить свадьбу никому не пришлось. Первомайский ЗАГС пошел влюбленным навстречу. Для тех, кого поразил своей стрелой Купидон, устроили торжественную регистрацию в День всех влюбленных.
Любовь Карпова, заместитель начальника отдела ЗАГС по Первомайскому району Владивостока: «Пары подходили, просили. Поэтому мы решили провести торжественную церемонию бракосочетания. Желающих достаточно много, конечно, не так, как в пятницу и субботу. Но, тем не менее, все обрадовались. Все, кто хотел, они все будут сегодня в нашем ЗАГСе».
Пара Роман и Светлана Лизию дату свадьбы выбрали не из-за популярного праздника. У них свои причины. Инициатором жениться именно 14 февраля был жених, с оглядкой на родителей верит, что и его брак будет прочным.
Светлана и Роман Лизию, молодожены:
- Выбрали специально. Всё по желанию мужа.
- Это самый прекрасный праздник. И в этот день поженились мои родители.
Всего в День влюбленных во Владивостоке зарегистрировали свои отношения девять пар. Работники ЗАГСа говорят, жители краевой столицы любят жениться в праздники, выбирают и красивые даты. Бум в 2018 уже точно будет 18 августа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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