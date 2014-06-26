Более тонны наркотиков изъяли в Приморье в прошлом году
Приморские полицейские в 2017 году изъяли из незаконного оборота почти 1,2 тонны наркотиков и сильнодействующих веществ.
Как сообщили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю выявлено и пресечено в 2017 году более 5 тысяч наркопреступлений.
«К уголовной ответственности привлечены 2701 человек за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, изъято около 1,2 тонны наркотиков и сильнодействующих веществ. Их них – почти тонна каннабисных наркотиков и почти 200 килограммов синтетических», – уточнили в ведомстве.
Сотрудниками полиции Приморья пресечена деятельность 41 наркопритона, 24 организатора незаконной деятельности приговорены к различным мерам наказания.
В ведомстве отметили, что в крае в 2017 году на 12% уменьшилось число несовершеннолетних, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также на 16% сократилось количество несовершеннолетних, привлеченных к ответственности за подобные преступления.
Напомним, врио Губернатора Приморья подчеркнул, что антинаркотическую пропаганду среди подростков и молодежи в Приморье необходимо усилить. Одна из таких мер, по мнению главы региона, – демонстрация в школах документальных фильмов о вреде наркомании.
«Молодежь должна знать, к чему приводит употребление наркотиков», – акцентировал внимание Андрей Тарасенко.
Также на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотиков в рамках государственной программы Приморья «Безопасный край» в краевом бюджете на этот год предусмотрено более 100 миллионов рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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