Чудом выжившая тигрица стала многодетной мамой

Спасенная несколько лет назад от браконьеров тигрица, которой дали имя Золушка, принесла потомство, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресслужбу Минприроды.

Тигренку, которого зафиксировали фотоловушки, около шести месяцев. Он является вторым потомством Золушки. Впервые тигрица стала мамой двух котят в 2015 году. Их по результатам голосования назвали Принц и Восток.

Напомним, в 2012 году в охотхозяйстве «Борисовское», расположенном недалеко от Уссурийска, обнаружили котенка амурского тигра, находящегося в крайней степени истощения. Шестимесячной тигрице провели курс реабилитации в специализированном центре Приморья и в мае 2013 года перевезли и выпустили в дикую природу на территории заповедника «Бастак» Еврейской автономной области. И вот теперь и спасенной когда-то тигрицы появилась целая семья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]