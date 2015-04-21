Чудом выжившая тигрица стала многодетной мамой
Спасенная несколько лет назад от браконьеров тигрица, которой дали имя Золушка, принесла потомство, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресслужбу Минприроды.
Тигренку, которого зафиксировали фотоловушки, около шести месяцев. Он является вторым потомством Золушки. Впервые тигрица стала мамой двух котят в 2015 году. Их по результатам голосования назвали Принц и Восток.
Напомним, в 2012 году в охотхозяйстве «Борисовское», расположенном недалеко от Уссурийска, обнаружили котенка амурского тигра, находящегося в крайней степени истощения. Шестимесячной тигрице провели курс реабилитации в специализированном центре Приморья и в мае 2013 года перевезли и выпустили в дикую природу на территории заповедника «Бастак» Еврейской автономной области. И вот теперь и спасенной когда-то тигрицы появилась целая семья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
08.02.2018 Тигрица Золушка вновь стала мамой
-
10.12.2015 Тигрица Золушка стала мамой!
-
01.12.2016 Спасенная тигрица Золушка потеряла радиоошейник в тайге Еврейской АО
-
25.12.2015 Тигрице Золушке и ее потомству обеспечат индивидуальную охрану
-
21.04.2015 Амурская тигрица Илона впервые добыла крупного зверя - изюбра, сообщили экологи
-
19.04.2017 "Вести. Тигр": Тигрица-долгожительница Анна Савельевна стала мамой, а Филиппа и Владик готовятся к возвращению в дикую природу
Добавить комментарий