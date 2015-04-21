Новости Интересно

QR Код этой страницы
Сегодня, 21:37
  0

Чудом выжившая тигрица стала многодетной мамой

Чудом выжившая тигрица стала многодетной мамой

Фото: pixabay.com

Спасенная несколько лет назад от браконьеров тигрица, которой дали имя Золушка, принесла потомство, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на  пресслужбу Минприроды.

Тигренку, которого зафиксировали фотоловушки, около шести месяцев. Он является вторым потомством Золушки. Впервые тигрица стала мамой двух котят в 2015 году. Их по результатам голосования назвали Принц и Восток.

Напомним, в 2012 году в охотхозяйстве «Борисовское», расположенном недалеко от Уссурийска, обнаружили котенка амурского тигра, находящегося в крайней степени истощения. Шестимесячной тигрице провели курс реабилитации в специализированном центре Приморья и в мае 2013 года перевезли и выпустили в дикую природу на территории заповедника «Бастак» Еврейской автономной области. И вот теперь и спасенной когда-то тигрицы появилась целая семья.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря