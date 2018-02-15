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Жительница Приморья лишилась денег и ноутбука, не заперев входную дверь квартиры

Жительница Приморья лишилась денег и ноутбука, не заперев входную дверь квартиры

Фото: УМВД по ПК

В отдел МВД России по городу Находке с заявлением о краже обратилась 33-летняя жительница многоквартирного дома на улице Фрунзе. Заявительница сообщила, что в днем злоумышленник проник в ее квартиру и, похитив ноутбук и деньги, скрылся. Ущерб составил  30 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что злоумышленники проникли в квартиру на первом этаже пятиэтажного дома через незапертую дверь. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска  задержали 36-летнего местного жителя. В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.

Следственным отделом ОМВД России по городу Находке возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.  Максимальное наказание по данной статье предусматривает  до 6 лет лишения свободы.   

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Устанавливается причастность фигуранта уголовного дела  к совершению аналогичных преступлений.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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