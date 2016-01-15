Еще 100 тысяч рублей направят на исследования качества молока в Приморье

Вопрос качества молока рассмотрели на заседании комитета Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию в среду, 14 февраля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Андрей Бронц отметил, что, несмотря на рост производства, обеспеченность населения местным молоком и молокопродуктами все еще недостаточная и составляет 40%. Поэтому большая часть молока на прилавках магазинов – завозное, качество которого не всегда отвечает необходимым стандартам.

«Сейчас контролем качества молока занимается краевой Союз животноводов и Роспотребнадзор. Исследования проводятся в трех лабораториях. За последние два года на эти цели направлено порядка 130 тысяч рублей», – сообщил директор департамента.

По словам исполнительно директора Союза животноводов Приморья Юрия Черкашина, исследованные пробы показали, что некоторая продукция из Амурской области и Хабаровского края – фальсификат.

«Например, один из хабаровских молокозаводов закупает всего три тонны молока в сутки, а вырабатывает – 80 тонн. Этот молочный напиток поступает в наши магазины по бросовой цене – 45 рублей за литр, когда только себестоимость молока составляет 30 рублей за литр», – сказал Юрий Черкашин и добавил, что на исследования в этом году направят еще 100 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]