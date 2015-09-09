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Четыре человека пострадали в ДТП в Тавричанке

Четыре человека пострадали в ДТП в Тавричанке

Фото: УМВД по ПК

ДТП с четырьмя пострадавшими произошло в поселке Тавричанка. На место прибыли сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 67-летний водитель автомобиля «Хонда Степ Вагон», выезжая со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток, не убедился в безопасности маневра и спровоцировал столкновение с автомобилем «Тойота Спринтер» под управлением 40-летнего мужчины.

В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили водитель и трое пассажиров автомобиля «Тойота Спринтер»: мужчины в возрасте 52, 50 и 53 лет. На момент ДТП и водитель, и его пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП полиция проводит проверку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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