Четыре человека пострадали в ДТП в Тавричанке
ДТП с четырьмя пострадавшими произошло в поселке Тавричанка. На место прибыли сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 67-летний водитель автомобиля «Хонда Степ Вагон», выезжая со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток, не убедился в безопасности маневра и спровоцировал столкновение с автомобилем «Тойота Спринтер» под управлением 40-летнего мужчины.
В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили водитель и трое пассажиров автомобиля «Тойота Спринтер»: мужчины в возрасте 52, 50 и 53 лет. На момент ДТП и водитель, и его пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП полиция проводит проверку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
26.01.2018 Три человека пострадали в ДТП в Уссурийске
-
25.09.2017 За три дня в крае произошло четыре ДТП со смертельным исходом
-
15.09.2017 Трое несовершеннолетних детей пострадали в ДТП на трассе в Приморье
-
10.08.2017 Три человека пострадали в ДТП в Находке
-
14.09.2015 15-летняя девочка погибла в результате ДТП в Приморье
-
09.09.2015 Два подростка пострадали в ДТП в Приморье
Добавить комментарий