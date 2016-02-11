Два десантных корабля Тихоокеанского флота вышли в полигоны для боевой подготовки в Японском море
Большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Пересвет" получил в рамках учений допуск на артиллерийские стрельбы в Японском море, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".
"Корабль "Пересвет" в акватории залива Петра Великого провел серию подготовительных корабельных тактических учений, предшествующих выполнению боевых упражнений. В частности, корабль получил допуск к проведению артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям", - отметил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Также в ходе тренировки экипаж "Пересвета" отработал организацию борьбы за живучесть корабля на ходу.
Большой десантный корабль "Ослябя" в четверг обеспечивал проведение мероприятий корабельной практики в море для курсантов штурманского факультета Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, говорится в сообщении.
Курсанты под контролем преподавателей и специалистов штурманской службы ТОФ несли вахту в качестве дублера вахтенного штурмана. Также будущие офицеры принимали участие во всех корабельных учениях и практических занятиях.
Корабли продолжат в море выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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