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Мастера из Поднебесной оденут приморцев к весне. Видеорепортаж Ольги Артемовой

Мастера из Поднебесной оденут приморцев к весне. Во Владивостоке продолжается небывалый ажиотаж на выставке курток по фиксированной цене.

Посетители с самого утра! У коллекции пуховиков выстраиваются очереди. Удлиненные теплые варианты на остаток зимы и не менее богатая подборка весенних укороченных курток — фабричные изделия мужские и женские, в любой цветовой гамме. Выбрать, оценить и примерить готовы сотни желающих.

Марина Савченко, продавец-консультант: «Еженедельно обновляется ассортимент. Весь размерный ряд — с 42 по 76 размер».

Доступно и главное, практично — плюсы, которые на выставке отмечают единогласно. Ритм города и переменчивый приморский климат диктуют свои правила. И даже при выборе одежды жители края не забывают их учитывать.

Любовь Александрова, покупатель: «Весной хочется открытой быть, а зимой — подлиннее».

Тем, кто еще не успел лично оценить фабричную линейку, организаторы советуют поторопиться. По многочисленным просьбам владивостокцев выставку продлили. Большая коллекция курток и пуховиков в спорткомплексе «Динамо» пробудет до 18 февраля.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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