Мастера из Поднебесной оденут приморцев к весне. Видеорепортаж Ольги Артемовой
Мастера из Поднебесной оденут приморцев к весне. Во Владивостоке продолжается небывалый ажиотаж на выставке курток по фиксированной цене.
Посетители с самого утра! У коллекции пуховиков выстраиваются очереди. Удлиненные теплые варианты на остаток зимы и не менее богатая подборка весенних укороченных курток — фабричные изделия мужские и женские, в любой цветовой гамме. Выбрать, оценить и примерить готовы сотни желающих.
Марина Савченко, продавец-консультант: «Еженедельно обновляется ассортимент. Весь размерный ряд — с 42 по 76 размер».
Доступно и главное, практично — плюсы, которые на выставке отмечают единогласно. Ритм города и переменчивый приморский климат диктуют свои правила. И даже при выборе одежды жители края не забывают их учитывать.
Любовь Александрова, покупатель: «Весной хочется открытой быть, а зимой — подлиннее».
Тем, кто еще не успел лично оценить фабричную линейку, организаторы советуют поторопиться. По многочисленным просьбам владивостокцев выставку продлили. Большая коллекция курток и пуховиков в спорткомплексе «Динамо» пробудет до 18 февраля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
13.02.2018 Выставка-продажа курток работает во Владивостоке
-
06.02.2018 Широкий ассортимент курток по единой цене представлен на выставке-продаже во Владивостоке
-
02.02.2018 На новой выставке во Владивостоке представлены зимние и демисезонные куртки в широком ассортименте
-
21.11.2017 Выставка-продажа зимних и демисезонных курток работает во Владивостоке
-
02.08.2017 «Империя Меха» представляет во Владивостоке новинки из своей коллекции
-
28.04.2016 Анонс на 29 апреля
Добавить комментарий