Десять кордонов для охраны леса и тигров построено в Приморье

Торжественная передача в собственность администрации Приморского края защитных кордонов, построенных центром «Амурский тигр» прошла в четверг, 15 февраля, в селе Ильмаковка Анучинского района.

Кордон в Анучинском районе — один из десяти, построенных центром «Амурский тигр» в Приморье. Аналогичные защитные сооружения уже готовы принимать работников в Пожарском, Чугуевском, Лазовском, Красноармейском, Дальнереченском и Ольгинском районах, а также в Дальнегорском городском округе. На современных и уютных базах будут нести службу работники Государственного охотнадзора и других ведомств.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, создание таких кордонов — это возрождение практики советских лет. В Приморье такой проект стал пилотным. Несколько аналогичных кордонов теперь планируется построить в Хабаровском крае, где также обитают тигры.

Места размещения кордонов в Приморье были выбраны неслучайно. По словам директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, для отделения точек расположения кордонов привлекали представителей научного сообщества. В результате защитные сооружения появились именно в тех местах, где есть сложности для тигров.

Каждый из кордонов представляет собой несколько строений — жилой дом с тремя комнатами, баню и гараж. Также на кордонах есть лаборатории, где специалисты могут работать с отобранным на местах биоматериалом. Каждый кордон оснащен и техникой — автомобилями, снегоходами и квадроциклами. Постройки автономные — у них есть скважины с водой, электрогенераторы и солнечные батареи. Сотрудники охотнадзора будут нести здесь службу вахтовым методом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]