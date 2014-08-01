Во Владивостоке женщина спрыгнула с балкона многоэтажки
Глубокой ночью в одном из жилых домов по улице Нейбута, 27 пенсионерка решила свести счеты с жизнью и спрыгнула вниз с уличного балкона среднего этажа, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol_125rus.
В результате полученных травм женщина скончалась.
Полиция Владивостока устанавливает родственников погибшей. Предполагается, что женщина проживала в доме номер 11 по ул.Нейбута.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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