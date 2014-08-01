Во Владивостоке женщина спрыгнула с балкона многоэтажки

Глубокой ночью в одном из жилых домов по улице Нейбута, 27 пенсионерка решила свести счеты с жизнью и спрыгнула вниз с уличного балкона среднего этажа, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol_125rus.

В результате полученных травм женщина скончалась.

Полиция Владивостока устанавливает родственников погибшей. Предполагается, что женщина проживала в доме номер 11 по ул.Нейбута.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]