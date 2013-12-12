В Уссурийске задержан подозреваемый в хранении и продаже дериватов амурского тигра и других ценных животных

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю задержали 41-летнего жителя поселка Пограничный, подозреваемого в скупке, хранении, продаже и организации перемещения через границу Российской Федерации дериватов редких и исчезающих видов фауны. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В частности, в Уссурийске полицейские установили, что подозреваемый продал за 120 тысяч рублей дериваты особо ценных диких животных. Фрагменты животного, предназначенные для продажи, злоумышленник перевозил в своем автомобиле. В роли покупателей выступили сотрудники полиции, которые при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемого с поличным. Эксперты установили, что изъятые фрагменты тела животного принадлежат особи амурского тигра.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий также установлено, что ранее злоумышленник за 1,2 млн рублей продал дериваты амурского тигра в количестве 8 штук, организовав их незаконное перемещение через государственную границу России в одно из государств Восточной Азии.

По месту жительства правонарушителя полицейскими обнаружены денежные средства в валюте в эквиваленте 4,5 млн рублей, 350 тысяч в российских рублях, а также 30 фрагментов тел животных (черепа, зубы, рога).

Дериваты направлены в Центр «Амурский тигр» для проведения исследования. В отделе полиции гражданин допрошен в качестве подозреваемого и дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет и крупного денежного штрафа.

В настоящее время в отношении фигуранта решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]