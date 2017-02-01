Анонс на 16 февраля

16 февраля в 17.00 в Уссурийске на территории Детской школы искусств по ул. Комсомольская, 77 - пятый день масленичной недели - «Тещины вечерки».

16 февраля в 17.00 в Центре народного творчества Уссурийска состоится торжественное открытие фотовыставки лучших работ первого приморского фотоконкурса "Я так вижу".

16 февраля в 10.45 во Владивостоке, детско-юношеский центр Приморского края (ул. Иртышская, 10)- краевые соревнования по авиамодельному спорту, посвященные Дню защитника Отечества.

16 февраля в 19.00 во Владивостоке, КСК «Фетисов Арена» - матч МХК «Тайфун» Владивосток – МХК «Динамо» Москва. Регулярный Чемпионат МХК сезона 2017-18.

16-18 февраля г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Первенство ДВФО по рукопашному бою.

16 февраля в 14.00 во Владивостоке в СК «Арена спорта» (Володарского, 3а) – занятия для людей старшего возраста по программе «Здоровая спина».

16 февраля в 15.00 на Штыковских прудах (Березовая, 9) – детская Масленица.

16 февраля в 17.00 во Владивостоке в библиотеке им. Горького (Некрасовская, 59а) – презентация календаря знаменательных дат и событий Приморского края на 2018 год «Годы. Даты. Судьбы…».

16 февраля в 18.00 во Владивостоке в Театре молодежи (Светланская, 15а) – «Собачье сердце».

16 февраля в 18.00 во Владивостоке в СК «Чемпион» (Партизанский пр-т, 44, корп. 5) – тренировка в специальных ботинках kangoo jumps.

16 февраля в 18.30 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа ко Дню всех влюбленных «Ромео и Джульетта – вечная история любви» (билеты).

16 февраля в 19.00 на Приморской сцене Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера «Макбет».

16 февраля в 19.30 во Владивостоке в FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – концерт Аниты Цой.

16 февраля - Новый год по лунному (восточному) календарю.

16 февраля - День архива Минэнерго России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]