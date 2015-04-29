Наводнения и сильные паводки ждут весной в Приморье

В Приморье на территории Уссурийска и еще трех городских округов и 11 районов весной 2018 года ожидаются паводки и наводнения. В крае организована подготовка территориальной подсистемы РСЧС к безаварийному пропуску паводковых вод. В группировку сил и средств войдут 17,9 тысяч человек личного состава, 4,6 тысячи единиц техники, 297 плавсредств, одно воздушное судно и шесть беспилотных летательных аппаратов.

По информации краевого департамента гражданской защиты, начало ледохода на реках Приморья ожидается предположительно во второй половине марта. Наиболее вероятно возникновение сложностей, связанных с паводками и наводнениями, на территории Дальнереченского, Лесозаводского, Уссурийского городских округов, Спасска-Дальнего, а также в Анучинском, Дальнереченском, Кировском, Красноармейском, Черниговском, Октябрьском, Партизанском, Пожарском, Спасском, Чугуевском и Яковлевском районах.

«Уссурийский городской округ, ЗАТО Фокино, Анучинский, Дальнереченский и Октябрьский районы уже выполнили часть рекомендованных превентивных противопаводковых мероприятий», – отметили в департаменте.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2018 году в крае предусмотрен финансовый резерв – 140 млн рублей, а также резерв материальных средств на сумму более 137 млн рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]