Андрей Тарасенко изучил опыт Москвы по организации дорожного движения

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в ходе рабочей поездки в Москву побывал в столичном Центре организации дорожного движения. В ходе визита глава Приморья обсудил с руководителем учреждения Вадимом Юрьевым возможность внедрения на территории края интеллектуальной транспортной системы.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, интеллектуальная транспортная система – это разработка, которая позволяет сотрудникам Центра организации дорожного движения (ЦОДД) управлять пропускной способностью и загрузкой дорожной сети в Москве. Система работает в городе уже несколько лет, и за это время движение в столице заметно упорядочилось.

«В рамках системы на дорогах города установлены светофоры и автоматизированные камеры фотовидеофиксации, которые на данный момент определяют уже около 30 видов нарушений. И если в 2012 году мы выписали около 4,5 миллионов постановлений по результатам нарушений, то в 2017 году их количество возросло до 24,5 миллионов», – отметил руководитель ЦОДД.

Благодаря работе системы в Москве в несколько раз снизилось количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и угонов автомобилей, а также более чем вдвое снизилась смертность на дорогах. Кроме того, возросло и количество штрафов, а соответственно – и поступлений в бюджет.

Андрей Тарасенко посетил ситуационный центр ЦОДД, сотрудники которого осуществляют управление интеллектуальной транспортной разработкой: отслеживают процесс движения по магистралям, анализируют состояние загруженности дорог, проверяют причины падения скорости общего транспортного потока. Врио губернатора ознакомился с работой системы и по итогам осмотра отметил, что подобный продукт нужен и Приморью.

«Ваша интеллектуальная транспортная система помогла бы нам упорядочить движение непосредственно во Владивостоке. Сегодня транспортная загруженность этого города огромная», – отметил Андрей Тарасенко.

Подобная разработка уже устанавливается в ряде регионов России. Центр организации дорожного движения готов рассмотреть вопрос о внедрении продукта в Приморье и направить в край своих специалистов для проработки деталей.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем взаимодействии в данном направлении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]