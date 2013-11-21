Обыск и изъятие документов прошли у суражевского производителя овощей

На артемовское предприятие ФГУП «Дальневосточное», это овощи из Суражевки, нагрянули сотрудники отдела по экономическим преступлениям краевого УВД. Обыски и изъятия документов прошли при поддержке спецназа.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Newsbox24.tv, директора предприятия увозили на допрос, а главного бухгалтера задержали. На самом предприятии эту информацию не комментируют.

Как говорит неофициальный источник Newsbox24.tv, вся эта ситуация завертелась вокруг ущерба в 6,5 млн рублей. В правоохранительных органах, куда журналисты обратились за разъяснениями, эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]