Обыск и изъятие документов прошли у суражевского производителя овощей
На артемовское предприятие ФГУП «Дальневосточное», это овощи из Суражевки, нагрянули сотрудники отдела по экономическим преступлениям краевого УВД. Обыски и изъятия документов прошли при поддержке спецназа.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Newsbox24.tv, директора предприятия увозили на допрос, а главного бухгалтера задержали. На самом предприятии эту информацию не комментируют.
Как говорит неофициальный источник Newsbox24.tv, вся эта ситуация завертелась вокруг ущерба в 6,5 млн рублей. В правоохранительных органах, куда журналисты обратились за разъяснениями, эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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