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Подготовка к весенним пожарам идет в Приморье

Подготовка к весенним пожарам идет в Приморье

Мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону в Приморье начал проводить краевой департамент гражданской защиты. В этой работе также задействованы государственное казённое учреждение Приморского края по пожарной безопасности, ГО и ЧС, администрации муниципальных образований и службы жизнеобеспечения охраняемых территорий. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Из 659 населенных пунктов в Приморье 111 подвержены угрозе лесных пожаров. Ежедневно к защите населенных пунктов привлекается группировка краевой противопожарной службы – 261 человек и 89 единиц техники. При введении противопожарного режима планируется ввод в расчет резервной пожарной техники и увеличение численность за счет привлечения свободных от несения службы работников дежурных караулов.

С начала 2018 года подразделения противопожарной службы края провели 246 пожарно-тактических занятий по тушению пожаров. В марте-апреле планируется проведение пожарно-тактических учений с привлечением руководителей муниципальных образований, лесоохранных организаций, пожарных частей Министерства обороны РФ, государственной противопожарной службы, добровольной пожарной охраны и служб жизнеобеспечения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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