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Новым замначальника УМВД Приморья назначена Оксана Головащенко

Новым замначальника УМВД Приморья назначена Оксана Головащенко

Фото: Пресс-служба ГИБДД УМВД по Приморскому краю

Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Оксана Головащенко назначена на должность заместителя начальника Управления МВД России по Приморскому краю – начальника следственного управления.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, Оксана Головащенко начала службу в отделе МВД России по Пожарскому району в должности младшего следователя в 1995 году. С 2009 года возглавляла следственное подразделение при отделе внутренних дел по Пожарскому муниципальному району.

В 2011 году назначена начальником отдела внутренних дел по Пожарскому муниципальному району. В то время она — первая и единственная в Приморье женщина – начальник территориального отдела МВД.

За период службы в органах внутренних дел полковник Головащенко зарекомендовала себя высокопрофессиональным сотрудником, умелым организатором, требовательным руководителем. Большое внимание уделяет подбору и расстановке кадров, профессиональному становлению молодых сотрудников, добивается повышения эффективности служебной деятельности подчинённого ей коллектива, проявляя при этом высокую личную ответственность, деловую активность, заинтересованность в достижении  высоких  результатов.

Оксана Николаевна пользуется заслуженным уважением сослуживцев, работников прокуратуры и суда.

За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей награждена медалью «За отличие в службе», нагрудным знаком «Лучший следователь». Оксана Головащенко воспитывает двоих дочерей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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