Приморье к 1 июня планирует принять стратегию развития региона до 2025 года

Власти Приморья намерены к 1 июня принять стратегию развития региона до 2025 года, основой которой станет кластерное деление территорий. Об этом сообщил ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи врио Губернатора края Андрей Тарасенко.

Глава края подчеркнул, что в настоящее время документ находится в стадии разработки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Сейчас мы полностью пишем стратегию развития всего края. Планируем где-то к 1 июня ее принять. Основой будет кластерное деление», - сообщил Андрей Тарасенко.

В частности, по его словам, внимание будет уделено горному кластеру. Врио Губернатора отметил, что в регионе есть запас полезных ископаемых, в частности, вольфрама, который используется в оборонной промышленности, но отрасль развита слабо и не конкурентоспособна.

В рамках развития экономики Приморья планируется наладить полноценную цепочку от производства до сбыта, это позволит эффективнее привлекать бизнес в край и повысить конкурентоспособность.

Напомним, в рамках исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина Администрация Приморья разработала проект Комплексного плана социально-экономического развития Приморья до 2025 года, который также подразумевает деление на восемь зон, каждая со своей специализацией. Данный документ Андрей Тарасенко уже частично защитил у вице-премьера – Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]