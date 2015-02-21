Новоселье в тайге! В Анучинском районе торжественно открыли новую природоохранную станцию, построенную по поручению президента. Подобных в Приморском крае 10. Все они находятся в ареале амурского тигра, который не покрывается заповедниками. Благодаря появлению целой сети новых кордонов егерям во время рейдов больше не придется ночевать в палатке или в чужом зимовье.

Создать в Приморье сеть таких природоохранных станций несколько лет назад поручил Владимир Путин. Проверять, как этот наказ был исполнен, прилетел его помощник, начальник контрольного управления Константин Чуйченко. Кордон в тайге построили с нуля, очень быстро, и уже завтра сюда заедет первая группа охотинспекторов.

Константин Чуйченко, помощник президента Российской Федерации: «Я думаю, что охотнадзор получил сейчас новое дыхание, которое позволит делать их благородное дело. Это отдача долга этим людям, ведь их работа очень опасна».

Действительно, тайга вокруг буквально кишит браконьерами. Только за прошлый год возбуждено пять уголовных дел. И если раньше в погоне за нелегальными охотниками инспекторам приходилась неделями жить в машине, палатке или вовсе в браконьерских же зимовьях, то теперь все это в прошлом.

Андрей Захаров, старший инспектор службы охотнадзора Приморского края: «Вот я приехал с другого района, и я знаю, что мне есть где помыться, поспать, поесть».

Таких кордонов в крае 10, все они находятся в ареале амурского тигра, который не покрывается заповедниками. Проект типовой, каждый комплекс включает в себя гараж с хозпостройкой, просторную баню и административное жилое здание, в котором три комнаты и лаборатория.

Кордон находится в очень живописном месте и выглядит как хорошая база отдыха. Но расслабляться у инспекторов точно не получится. Все помещения и сам кордон по периметру оборудованы системой видеонаблюдения.

Работать на кордоне инспекторы будут вахтовым методом. То есть в тайгу они теперь будут выезжать гораздо чаще, чем раньше, а это значит, что отсидеться и спрятаться на время проведения рейдов у браконьеров уже не получится.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]