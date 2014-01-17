Миллионный экоущерб нанесен Приморью

Тернейский районный суд установил факт виновности местного жителя в незаконной добыче водных биоресурсов. Летом 2015 года фигурантв составе группы лиц незаконно добыл в акватории Японского моря Тернейского района несколько сотен различных особей краба (особо синего краба, камчатского краба), брюхоногого моллюска – трубача.

В результате водным биологическим ресурсам причинен ущерб в размере свыше 2 млн рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Прокурор Тернейского района обратился в суд с исковым заявлением к фигуранту о возмещении указанного вреда, причиненного его незаконными действиями по вылову водных биологических ресурсов.

Решением Тернейского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Вопросы его фактического исполнения после вступления в законную силу поставлены на контроль прокурора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]