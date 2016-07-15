От решения уссурийцев будет зависеть место нового современного городского сквера
В администрации Уссурийского городского округа состоялись общественные слушания по определению итогового списка мест благоустройства. Какие объекты благоустроят в первую очередь в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», горожане решат в ходе рейтингового голосования 18 марта 2018 года.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, изначально горожане имели возможность предложить места общего пользования, где, по их мнению, может расположиться парковая зона, сквер или детская площадка.
Урны для сбора голосов были установлены в многофункциональных центрах города. В результате в лидеры вышел сквер имени Кузьменчука, расположенный в районе Междуречья. На втором месте – Доброполье, на третьем – район "5 км". Кроме того, поступили запросы по благоустройству общественных мест в микрорайоне Семь ветров, на Вокзальной дамбе, около военкомата и в селе Воздвиженка.
Какая из этих территорий будет благоустроена в этом году, решится после голосования, которое пройдет 18 марта. Уссурийцы на избирательных участках получат дополнительный бюллетень, в котором смогут обозначить свой выбор.
До 15 февраля 2018 года в населённых пунктах должен быть опубликован в СМИ, социальных сетях, на официальных сайтах перечень территорий, а также дизайн-проектов, которые предполагается выставить на голосование.
Пункты для голосования за проекты благоустройства организаторы планируют развернуть недалеко от избирательных участков, чтобы жителям было удобно высказать свое мнение о будущем облике своих городов до или после участия в выборах.
Отметим, на территории Уссурийского городского округа расположено около 1300 многоквартирных домов, в состав которых входят и придомовые территории. 90% из них требуют благоустройства.
Объём финансирования проекта в 2018-2022 годы составит более 2,6 миллиардов рублей. Планируется благоустройство 500 дворовых территорий, 100 территорий общего пользования, 30 мест массового отдыха граждан.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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