Звезда российской эстрады Анита Цой в эфире "Вестей: Приморье" поблагодарила Президента

Посол Дома болельщиков олимпийских спортсменов из России рассказала о своем отношении к Играм в Корее и о том, как корейцы удивили мир технологическими новинками.

В студии канала «Россия 24. Приморье» заслуженная артистка России, которая находится в Приморье в рамках большего гастрольного тура по городам Дальнего Востока, порассуждала о политике в спорте, о патриотизме, необходимости брать от жизни все и о корейском единении. Смотрите в вечернем эфире телеканала «Россия 24. Приморье», сегодня в 21.30.

Так же заслуженная артистка России пообщалась с участниками музыкального проекта ГТРК «Владивосток» - «В объективе дети». Юные исполнители получили от звезды российской эстрады ценные советы, ответили на ее вопросы, а также получили автографы и смогли сделать фото. Через Аниту участники нашего проекта записали привет еще одному кумиру — Сергею Лазереву. Анита Цой пообещала передать привет певцу лично.

Анита Цой, заслуженная артистка России, посол Дома болельщиков в Пхенчанге: «Наблюдая за спортсменами, которые сейчас представляют нашу страну в Пхёнчане мы видимо очень много красивых лиц, которым нужно просто немного помочь. Им нужна вера в то, что российский спорт жив и будет жить. Им нужна вера в то, что эти Олимпийские игры для них не последние. Я всегда привыкла извлекать положительное из того, что происходит с нами негативное. Мне кажется, очень хорошо, что все произошло именно так, по отношению к России в Пхёнчане. Потому что это вся история, подняла и возбудила наших болельщиков, к тому, чтобы приезжать за наших болеть и верить в то, что наша страна не победима».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]