Во Владивостоке широко отметят Масленицу

Традиционными русскими забавами и народными гуляньями отметят Масленицу 17 и 18 февраля во Владивостоке. Народные гулянья, русские игры и забавы, знакомство с масленичными традициями ждут жителей и гостей приморской столицы сразу на нескольких площадках – общегородской праздник пройдёт на центральной площади, проводят русскую зиму и в районах Владивостока.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, 17 февраля в 12.00 на проводы русской зимы приглашает парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо. Развлекать гостей будут артисты, которые предложат принять участие в традиционных масленичных забавах и конкурсах. Здесь также будет работать ярмарка товаров народного творчества и тематическая фотозона.

В этот же день в 14 часов празднование Масленицы состоится в микрорайоне Снеговая Падь на открытой площадке между домами 9 – 19 по ул. Анны Щетининой. Здесь пройдёт выступление творческих коллективов, также в программе – народные игры, молодецкие забавы, весёлые хороводы и сжигание чучела.

Настоящая русская ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока в воскресенье, 18 февраля в 12 часов.

Здесь запланирована большая концертная программа. На сцену выйдут артисты образцового ансамбля народной песни «Звонница», ансамбля народных инструментов «Озорники» детской школы искусств № 3, ансамбля народной песни «Ярмарка» детской музыкальной школы № 2, хора ветеранов и молодёжи «Содружество», народного хора «Русская песня», вокальной группы «Улыбка», танцевального коллектива «Задоринка» муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность».

На площади развернётся несколько тематических локальных площадок, состоится выставка-продажа изделий народных промыслов. Самые смелые и ловкие горожане испытают удачу и попытаются достать с традиционного масленичного столба подарки. Завершатся народные гулянья сожжением чучела.

В это же время мероприятие, посвященное Масленице, состоятся в Ленинском районе Владивостока – на открытой площадке по адресу ул. Адм. Кузнецова, 53/1. Для горожан подготовлены выступление творческого коллектива «Метелица», тематические игры, конкурсы и забавы. Например, участники праздника смогут посоревноваться в перетягивании каната или продемонстрировать мастерство передвижения на ходулях. Также всех желающих угостят свежеиспечёнными блинами.

В 12 часов проводы зимы пройдут в парке Новик острова Русский. Гостей мероприятия ждут игры и хороводы, работа аниматоров, различные мастер-классы для детей, ярмарка самоцветов и украшений ручной работы. Традиционно состоится здесь и сожжение масленичного чучела.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]