Школьные команды КВН готовятся выйти на сцену 18 февраля

Весёлые и находчивые школьники примут участие в полуфинале школьной Лиги КВН, которая пройдёт 18 февраля на сцене муниципального Центра культуры (МЦК).

Как сообщили в администрации города, на главную сцену города выйдут 13 команд из 12 школ города. Молодым людям предстоит показать зрителям и жюри качество своего юмора и сценического творчества в двух конкурсах – приветствие (визитная карточка) и двухминутный музыкальный видеоролик.

Финал городского этапа конкурса пройдёт 1 апреля в МЦК, за звание чемпионов Находки будут бороться пять или шесть команд. Три команды-призёра отправятся отстаивать честь города на полуфинале Лиги КВН Приморского края среди старшеклассников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]