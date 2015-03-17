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Школьные команды КВН готовятся выйти на сцену 18 февраля

Школьные команды КВН готовятся выйти на сцену 18 февраля

Фото: VladNews

Весёлые и находчивые школьники примут участие в полуфинале школьной Лиги КВН, которая пройдёт 18 февраля на сцене муниципального Центра культуры (МЦК).

Как сообщили в администрации города, на главную сцену города выйдут 13 команд из 12 школ города. Молодым людям предстоит показать зрителям и жюри качество своего юмора и сценического творчества в двух конкурсах – приветствие (визитная карточка) и двухминутный музыкальный видеоролик.

Финал городского этапа конкурса пройдёт 1 апреля в МЦК, за звание чемпионов Находки будут бороться пять или шесть команд. Три команды-призёра отправятся отстаивать честь города на полуфинале Лиги КВН Приморского края среди старшеклассников.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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