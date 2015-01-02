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Ледовое велоралли пройдет на льду акватории бухты Новик

Ледовое велоралли пройдет на льду акватории бухты Новик

Фото: "Тур острова Папенберг"

18 февраля на льду акватории бухты Новик острова Русский состоится пятое морское ледовое велоралли «Тур острова Папенберг-2018».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, "Тур острова Папенберг" - это уже ставшая традиционной зимняя гонка на велосипедах по морскому льду в формате ралли с общего старта. Протяженность дистанции 23 км - 1 круг. Старт и финиш соревнований находится в поселке Экипажный в районе погреба № 13 и яхт-клуба «Алые Паруса».

Помимо ралли для велосипедистов будут организованы соревнования для тех, кто захочет преодолеть основную или укороченную дистанцию бегом, на коньках или на лыжах. Возраст участников не ограничен. Кроме того, в поддержку паралимпийской сборной России инвалиды колясочники преодолеют «Инваралли» на дистанцию в 2 км.

Узнать более подробную информацию и подать заявку на участие можно на сайте «Тур острова Папенберг-2018».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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