Ледовое велоралли пройдет на льду акватории бухты Новик
18 февраля на льду акватории бухты Новик острова Русский состоится пятое морское ледовое велоралли «Тур острова Папенберг-2018».
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, "Тур острова Папенберг" - это уже ставшая традиционной зимняя гонка на велосипедах по морскому льду в формате ралли с общего старта. Протяженность дистанции 23 км - 1 круг. Старт и финиш соревнований находится в поселке Экипажный в районе погреба № 13 и яхт-клуба «Алые Паруса».
Помимо ралли для велосипедистов будут организованы соревнования для тех, кто захочет преодолеть основную или укороченную дистанцию бегом, на коньках или на лыжах. Возраст участников не ограничен. Кроме того, в поддержку паралимпийской сборной России инвалиды колясочники преодолеют «Инваралли» на дистанцию в 2 км.
Узнать более подробную информацию и подать заявку на участие можно на сайте «Тур острова Папенберг-2018».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
17.02.2018 Анонс на 18 февраля
-
26.02.2017 В полумарафоне Vladivostok Ice Run приняли участие представители восьми стран
-
25.02.2017 Около 700 человек из пяти стран примут участие в полумарафоне Vladivostok Ice Run
-
18.02.2017 Анонс на 19 февраля
-
17.02.2017 Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
-
02.01.2015 Чемпионат по зимней рыбалке состоится в бухте Новик
Добавить комментарий