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Проект "В объективе дети" расширяет границы и объявляет второй сезон

Ставший популярным детский проект собрал десятки талантливых участников со всего Приморья на одной сцене. Юные исполнители записывали свои музыкальные номера, а концерт транслировался в эфире телеканала «Россия 24. Приморье». Победителем первого сезона проекта стала рок-группа «Банда», которая смогла выступить на главной сцене страны - в Государственном Кремлевском дворце.

В этом году проект «В объективе дети» расширяет свои границы и возможности конкурсантов. Так, кроме музыкантов и исполнителей, мы приглашаем и спортсменов. Если ваш ребенок занимается горными лыжами и художественной гимнастикой, милости просим в наш «объектив».

Телефон по которому ответим на все вопросы: 8-423-2264349

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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