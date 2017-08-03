Проект "В объективе дети" расширяет границы и объявляет второй сезон
Ставший популярным детский проект собрал десятки талантливых участников со всего Приморья на одной сцене. Юные исполнители записывали свои музыкальные номера, а концерт транслировался в эфире телеканала «Россия 24. Приморье». Победителем первого сезона проекта стала рок-группа «Банда», которая смогла выступить на главной сцене страны - в Государственном Кремлевском дворце.
В этом году проект «В объективе дети» расширяет свои границы и возможности конкурсантов. Так, кроме музыкантов и исполнителей, мы приглашаем и спортсменов. Если ваш ребенок занимается горными лыжами и художественной гимнастикой, милости просим в наш «объектив».
Телефон по которому ответим на все вопросы: 8-423-2264349
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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