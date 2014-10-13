Находкинские спасатели вызволили из колодца мужчину
Мужчина упал в колодец в районе улицы Фрунзе в Находке. Сообщение об этом поступило спасателям около полудня 15 февраля.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ДВРПСО МЧС России, пострадавшего извлекли из колодца с помощью перегрузочной треноги ТП-250. Для этого один спасатель спустился в колодец, зафиксировал пострадавшего с помощью «косынки» и лебедки. Затем его аккуратно подняли и передали врачам. Пострадавший жаловался на боли в ноге. Также мужчина рассказал, что упал в колодец несколько дней назад. Пострадавшего увезли в больницу.
По предварительной информации, мужчина не имеет определенного места жительства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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