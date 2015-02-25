Анонс на 18 февраля

18 февраля в 12.00 на льду акватории бухты Новик острова Русский состоится пятое морское ледовое велоралли «Тур острова Папенберг-2018».

18 февраля в 14.00 во Владивостоке - занятие для садоводов и огородников, оно будет посвящено разведению георгинов.

18 февраля в 12.00 на центральной площади Владивостока развернется настоящая русская ярмарка.

18 февраля в 13.00 в Усурийске - массовые народные гуляния «Маленица широкая!» в городском парке на ул. Володарского, 35.

18 февраля с 10 до 18 часов движение транспорта от ул. Горького до ул. Советская в Уссурийске будет перекрыто. В этот день по центральным улицам города пройдет «Масленичный поезд». Шествие стартует с центральной площади в 12.30, затем завернет на улицу Октябрьскую, свернет на улицу Советскую и закончит свое движение в 13.00 у входа в городской парк на улице Володарского.

18 февраля на сцене муниципального Центра культуры пройдет полуфинал школьной Лиги КВН.

18 февраля г. Владивосток, /к «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостока, 7б). Турнир г. Владивостока по чир-спорту «Восходящие звезды» среди начинающих спортсменов.

18 февраля г. Екатеринбург. БК «Урал» Екатеринбург – БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.

18 февраля г. Волгодонск. ВК «Импульс» Волгодонск - ВК «Приморочка» Владивосток. Высшая лига «А» чемпионата России по волейболу среди женских команд, сезон 2017/18.

18 февраля — Проводы Масленицы.

18 февраля - Прощеное воскресенье.

18 февраля - День транспортной полиции России.

18 февраля - День продовольственной и вещевой службы ВС России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]