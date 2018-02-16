Гражданка К. совершала преступления в самом святом для каждого шопоголика месте
Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор гр-ке К., которая обвиняется в совершении двух краж.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступления совершены в период с мая по июль 2017 г. в бутиках города Владивостока.
Согласно разработанной схеме фигурантка дела выбирала бутики, где кабинки примерочных находились рядом с отсеком для хранения личных вещей. Под предлогом примерки одежды злоумышленница заходила в такие кабинки, откуда совершала кражи из сумок других посетителей.
Действуя подобным образом, ей удалось дважды похитить деньги, в результате потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму 23 тыс. рублей.
Суд признал подсудимую виновной. С учетом того, что в отношении фигурантки в июле 2017 г. Советским районным судом г. Владивостока постановлен приговор, по которому она осуждена к реальному лишению свободы за совершение иных преступлений против собственности, окончательное наказание ей назначено по правилам ст. 69 ч. 5 УК РФ. По совокупности преступлений к отбытию суд определил подсудимой 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
С осужденной взыскана сумма ущерба, причиненного потерпевшим в результате ее преступных деяний.
Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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