Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:19
  0

Гражданка К. совершала преступления в самом святом для каждого шопоголика месте

Гражданка К. совершала преступления в самом святом для каждого шопоголика месте

Фото: modern.az

Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор гр-ке К., которая обвиняется в совершении двух краж.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступления совершены в период с мая по июль 2017 г. в бутиках города Владивостока.

Согласно разработанной схеме фигурантка дела выбирала бутики, где кабинки примерочных находились рядом с отсеком для хранения личных вещей. Под предлогом примерки одежды злоумышленница заходила в такие кабинки, откуда совершала кражи из сумок других посетителей.

Действуя подобным образом, ей удалось дважды похитить деньги, в результате потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму 23 тыс. рублей.

Суд признал подсудимую виновной. С учетом того, что в отношении фигурантки в июле 2017 г. Советским районным судом г. Владивостока постановлен приговор, по которому она осуждена к реальному лишению свободы за совершение иных преступлений против собственности, окончательное наказание ей назначено по правилам ст. 69 ч. 5 УК РФ. По совокупности преступлений к отбытию суд определил подсудимой 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

С осужденной взыскана сумма ущерба, причиненного потерпевшим в результате ее преступных деяний.

Приговор в настоящее время в законную силу не вступил. 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря