Первая партия белорусской спецтехники поступила в Приморье по программе взаимного сотрудничества

26 единиц спецтехники производства Белоруссии пополнили автопарк «Примавтодора». Новая техника в ближайшие дни отправится на работу в филиалы предприятия.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, закупили фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, погрузчики с бортовым поворотом, снегоочистители фрезерно-роторные и рабочие органы к универсальным погрузчикам. Она будет работать как на очистке трасс в зимний период, так и круглогодично на производственных базах предприятия. Зимой при загрузке песко-солевой смеси, летом – инертных материалов.

Больше всего – пять единиц техники – направят в Северный филиал «Примавтодора», по четыре единицы – в Хасанский и Надеждинский филиалы предприятия.

Это первая партия техники, поставленная в рамках программы сотрудничества между Приморским краем и Республикой Беларусь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]