Территории для благоустройства во Владивостоке выберут жители 18 марта
Реализацию программы «Комфортная городская среда» и другие вопросы благоустройства и жизни города обсуждались на встрече главы Владивостока Виталия Веркеенко и коллектива Восточного оборонного предприятия «Гранит».
Как сообщили в администрации города, из 79 общественных зон, нуждающихся в благоустройстве, по результатам анализа поступивших предложений и общественных слушаний в итоговый список, утвержденный общественной комиссией, вошли 12 городских территорий. Какие из них будут отремонтированы в этом году, решат жители города. 18 марта, в день выборов Президента Российской Федерации, можно будет проголосовать за те территории Владивостока, которые преобразятся уже в этом году.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
16.02.2018 От решения уссурийцев будет зависеть место нового современного городского сквера
-
10.02.2018 Во Владивостоке пройдет общественное обсуждение благоустройства территорий
-
31.01.2018 Жители Приморья могут заявить о желании проголосовать на выборах Президента по месту своего нахождения
-
09.01.2018 Проголосовать на выборах Президента РФ жители и гости Приморья смогут на ближайшем участке
-
08.03.2017 Анонс на 9 марта
-
08.03.2015 Анонс на 9 марта
Добавить комментарий