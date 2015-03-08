Территории для благоустройства во Владивостоке выберут жители 18 марта

Реализацию программы «Комфортная городская среда» и другие вопросы благоустройства и жизни города обсуждались на встрече главы Владивостока Виталия Веркеенко и коллектива Восточного оборонного предприятия «Гранит».

Как сообщили в администрации города, из 79 общественных зон, нуждающихся в благоустройстве, по результатам анализа поступивших предложений и общественных слушаний в итоговый список, утвержденный общественной комиссией, вошли 12 городских территорий. Какие из них будут отремонтированы в этом году, решат жители города. 18 марта, в день выборов Президента Российской Федерации, можно будет проголосовать за те территории Владивостока, которые преобразятся уже в этом году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]