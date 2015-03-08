Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:14
  1

Территории для благоустройства во Владивостоке выберут жители 18 марта

Территории для благоустройства во Владивостоке выберут жители 18 марта

Реализацию программы «Комфортная городская среда» и другие вопросы благоустройства и жизни города обсуждались на встрече главы Владивостока Виталия Веркеенко и коллектива Восточного оборонного предприятия «Гранит».

Как сообщили в администрации города, из 79 общественных зон, нуждающихся в благоустройстве, по результатам анализа поступивших предложений и общественных слушаний в итоговый список, утвержденный общественной комиссией, вошли 12 городских территорий. Какие из них будут отремонтированы в этом году, решат жители города. 18 марта, в день выборов Президента Российской Федерации, можно будет проголосовать за те территории Владивостока, которые преобразятся уже в этом году.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря