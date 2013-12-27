Опасная рыба «поймана» во Владивостоке

Инспекторы Россельхознадзора обнаружили более 8 тонн небезопасной рыбной продукции на одной из оптово-розничных баз в Советском районе Владивостока. Возбуждено дело об административном правонарушении, небезопасная продукция арестована.

Поверка выявила нарушения, связанные с оборотом небезопасной для здоровья потребителей продукции.

В рефрижераторных контейнерах среди качественного товара инспекторы Россельхознадзора обнаружили мороженые: 5916 кг наваги, 1936 кг камбалы, 200 кг лососевых голов рыб и 200 кг корюшки, на которые предприниматель не смог представить документы. Часть продукции также не имела и маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Вся продукция неподтвержденного качества была арестована. В отношении предпринимателя возбуждено административное дело, ведется разбирательство.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]