Строительство ТЭЦ «Восточная» завершат осенью 2018 года

ТЭЦ «Восточная» – новый энергоисточник, возводимый во Владивостоке ПАО «РусГидро», это ключевой инвестиционный проект компании на юге Приморского края. Объект строится на месте действующей котельной, он заменит устаревшие мощности Центральной пароводяной бойлерной во Владивостоке. Вице-губернатор Гагик Захарян осмотрел строящуюся ТЭЦ и провел совещание с представителями компании.

Как сообщили в администрации края, мощность теплоэлектроцентрали «Восточная» составит 139,5 мегаватт электрической энергии и 421 гикокаллорий тепловой энергии в горячей воде.

В состав основного оборудования станции войдут три комплекта газотурбинных установок производства компании General Electric, котлы-утилизаторы компании «ЭМАльянс», три пиковых водогрейных котла ОАО «Дорогобужкотломаш», три дожимные компрессорные станции производства Enerproject S.A. и пункт подготовки газа. Основным топливом станет природный газ, резервным – мазут.

Станция обеспечит подачу тепла и горячей воды потребителям Первореченского и Ленинского районов Владивостока. Кроме того, объект сможет обеспечить до 20% потребности города в электроэнергии. По расчетам специалистов, станция сможет подавать электроэнергию в более чем 50 тысяч квартир и снабжать теплом более 600 многоквартирных домов. Кроме того, благодаря реализации проекта энергетики смогут перераспределить загрузку теплоисточников и увеличить располагаемую мощность на Владивостокской ТЭЦ-2 на 280 гикокаллорий для теплоснабжения Владивостока.

В настоящее время на станции начались пуско-наладочные работы на котельном и газотурбинном оборудовании, ведётся активная подготовка к приёму газа. В главном корпусе станции установлены три газовые турбины с котлами-утилизаторами и три пиковых водогрейных котла. Кроме того, произведен монтаж оборудования и трубопроводов газового хозяйства, завершаются работы по установке оборудования мазутного хозяйства. Ежедневно на площадке задействовано более 200 специалистов и 30 единиц техники.

Администрация Приморья обеспокоена тем, что сроки сдачи объекта были перенесены. Вице-губернатор Гагик Захарян подчеркнул, что администрация края готова оказать содействие энергокомпании и заинтересована в скорейшем вводе энергообъекта в работу.

По словам специалистов, строительство ТЭЦ «Восточная» планируется завершить осенью 2018 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]