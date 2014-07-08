Во Владивостоке стартовала научно-практическая конференция «Наука о море в интересах России». В кампусе на острове Русский встретились ученые РАН, руководители рыбопромышленных предприятий, представители власти. В первый день форума участники говорили о комплексе научных исследований, необходимых для развития на Дальнем Востоке рыбного хозяйства. Какие «подводные камни» мешают заниматься аквакультурой?

Программа по развитию аквакультуры есть, а сама аквакультура в Приморье — на низком уровне, говорят эксперты. Направление это молодое, но все же приморское побережье постепенно обрастает морскими огородами.

Илья Шестаков, заместитель Министра сельского хозяйства РФ: «Более 40 тысяч гектаров уже было реализовано для занятия аквакультурой. Безусловно, это направление новое. К нему еще не готов бизнес и регулирование еще требует корректировки».

Возделывают подводные грядки, как правило, аквафермеры. Почему в регионе с богатыми морскими территориями столь ничтожны показатели в этом виде хозяйственной деятельности — давно задумались ученые, представители власти и, наконец, решили объединить усилия.

Сергей Масленников, руководитель Центра аквакультуры Национального центра морской биологии ДВО РАН: «Выхода никакого нет, кроме экономических знаний. Знания генерирует наука совместно с вузами».

Разводить трепанг, гребешок, устрицу в водах Дальневосточного бассейна можно, но не везде, ведь не любой участок годится под аквакультуру. Права пользования прибрежными территориями реализуются на аукционах. Участки могут обойтись инвесторам в десятки миллионов рублей. Плюс на оформление документов уйдет около года. Насколько окупятся усилия и затраты, прогнозировать трудно, ведь такой аквабизнес — дело рискованное.

Сигэру Нисикава, участник конференции, Япония: «Необходимо сотрудничество бизнеса с учеными и чтобы их поддерживало правительство субсидиями и прочим. Если говорить о наших странах, проблема в том, что российско-японские экономические связи особо не развиваются, а этого очень хотелось бы. Это касается и развития аквакультуры в Приморье».

Где-то песчаное дно, а где-то ил, да подводные камни. Мариводы часто сетуют на отсутствие информации о выставляемых на торги участках. Не меньше их интересует, где брать молодь моллюсков и иглокожих, чтобы выращивать морские деликатесы.

Виктор Дзизюров, заведующий отделом воспроизводства морских гидробионтов ТИНРО-центра: «У нас на Попове заканчивается строительство инновационного центра. В одном из цехов мы начнем осваивать заводскую технологию получения молоди гребешка и устриц. Получение молоди трепанга мы уже разработали. Разработка применяется в Преображении».

Всех ответов на вопросы по развитию аквакультуры у дальневосточных ученых нет, зато есть рекомендации и разработки, которые уже реализуются в Приморье.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]