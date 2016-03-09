В Приморском Академическом театре имени Горького — время премьер. Видеорепортаж Оксаны Данилюк
В Приморском Академическом театре имени Горького — время премьер. В эти выходные на сцене — «чисто английская комедия» «Верная жена» Сомерсета Моэма. В марте зритель увидит драму «Матросская тишина» Александра Галича. А в апреле — спектакль о Сергее Есенине.
Ретро XX века, европейская роскошь и элегантность. Солирует в актерском ансамбле Наталья Овчинникова. Та, что ошеломила зрителей в поющей роли Эдит Пиаф. Французскую страсть она сменила на тонкий английский юмор в постановке московского режиссера Аллы Решетниковой.
Наталья Овчинникова, актриса Академического театра им. Горького: «Сейчас образ английской очень мудрой и нежной женщины, которая, несмотря ни на что, смогла и нашла в себе силы сохранить семью и большую любовь мужа к себе».
Алла Решетникова, режиссер (г. Москва): «Она умудрилась выверить свое поведение в столь сложной ситуации, когда муж тебе изменяет. Не устраивать дичайшие скандалы, а попытаться посмотреть на эту ситуацию со стороны».
Комедия «Верная жена» Сомерсета Моэма — это рецепт, как сохранить романтику после 15 лет брака. Совсем другие эмоции — на Малой сцене театра. Здесь репетируют «Матросскую тишину» Александра Галича.
- Ты играешь им «Чакону» Баха… Браво!
Максим Клушин, опытный артист родом из театра флота — первый сезон в Горьковке. Характерные эпизоды, серьезная работа в спектакле «Васса», и вот теперь — главная роль, отца, которого помнят по фильму «Папа» Владимира Машкова. Горькая притча о старом еврее и его сыне-скрипаче.
Максим Клушин, артист Академического театра им. Горького: «Зачастую мы не ценим родителей, а родители, наоборот, пытаются реализовать в своих детях то, чего они не смогли добиться сами. И в результате дети страдают, я думаю, от этого».
Ставит пьесу московский режиссер Вадим Данцигер, известный во Владивостоке своими талантливыми постановками. С нового года он в штате театра Горького и, как говорит, истосковался по Малой сцене.
Вадим Данцигер, режиссер Академического театра им. Горького: «Малая сцена подразумевает просто другой способ существования. Он ближе к кинематографическому. Здесь приходится существовать более тоньше и голосово, и внешне. Это мое посвящение моему отцу, мое покаяние перед родителями за все то, что я, наверное, не очень хорошее сделал в свое жизни для них. Ну, как и все мы, мы же когда растем, часто не щадим своих родителей. Здесь попытка реабилитироваться перед ними, хотя бы в такой форме».
Совсем скоро театр имени Горького закроется на реконструкцию. Но в апреле зритель увидит еще одну премьеру. Главный режиссер Ефим Звеняцкий ставит пьесу «Сергей Есенин. Исповедь». В главной роли Валентин Запорожец.
Валентин Запорожец: «Пока нет целостного образа. Он тоже разный был. Когда поднимаешь источники, одни пишут, он был пьяница, другие — не был. Но когда же он это написал — грандиозные стихи, поэмы».
Ефим Звеняцкий, главный режиссер и художественный руководитель Академического театра им. Горького: «Мы придумали историю трех женщин — это Айседора Дункан, это Галина Бенеславская, играет Наташа. Но мы не определились по одной женщине — Зинаида Райх».
Айседору Дункан будут играть Лариса Белоброва и Валерия Запорожец. Спектакль обещает стать еще одним открытием. В юбилейный сезон и накануне грандиозных преобразований театр имени Горького — в гуще творческих событий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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