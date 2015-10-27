Аэрофлот назвал зарплату пилотов, летающих во Владивосток
С начала 2018 года авиакомпания «Аэрофлот» повысила до 650 тыс. руб. зарплату командирам воздушных судов, которые пилотируют дальнемагистральные самолеты — Boeing 777, Airbus A330, выполняющих рейсы в том числе и во Владивосток. "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
«Незначительно ниже доходы командиров воздушных судов других типов. Для тех, кто пилотирует среднемагистральные самолеты (Boeing 737, воздушные суда семейства Airbus A320), среднемесячная заработная плата составляет 635 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Максимальную зарплату получают пилоты, имеющие стаж работы в должности командира воздушного судна не менее трех лет, а также летающие не менее 90 часов в месяц. В сумму заработка включаются все выплаты, в том числе дополнительное ежеквартальное поощрение за стаж и добросовестную работу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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