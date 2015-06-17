Новости Общество Происшествия Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 20:51
  0

Две жительницы Владивостока попытались продать взятый в прокат внедорожник

Две жительницы Владивостока попытались продать взятый в прокат внедорожник

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился директор фирмы по прокату авто и сообщил, что две горожанки оформили в аренду внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2014 года выпуска. После подписания договора автомобиль был передан арендаторам на улице Маковского для временного пользования.

Спустя время директор фирмы обнаружил, что его машина была выставлена на продажу на одном из сайтов. Мужчина незамедлительно сообщил о произошедшем в полицию, после чего внедорожник был изъят у аферисток.

Подозреваемые в мошеннических действиях 27 и 33 лет были доставлены в отделение полиции для разбирательства,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на vl.ru.

По факту попытки продажи чужого автомобиля проводится доследственная проверка.

 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря