Две жительницы Владивостока попытались продать взятый в прокат внедорожник
В полицию с заявлением о мошенничестве обратился директор фирмы по прокату авто и сообщил, что две горожанки оформили в аренду внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2014 года выпуска. После подписания договора автомобиль был передан арендаторам на улице Маковского для временного пользования.
Спустя время директор фирмы обнаружил, что его машина была выставлена на продажу на одном из сайтов. Мужчина незамедлительно сообщил о произошедшем в полицию, после чего внедорожник был изъят у аферисток.
Подозреваемые в мошеннических действиях 27 и 33 лет были доставлены в отделение полиции для разбирательства,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на vl.ru.
По факту попытки продажи чужого автомобиля проводится доследственная проверка.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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