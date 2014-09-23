Стало известно, где в Приморье жить хорошо
На сайте «Голос-25» подведены итоги за минувший год, выведены общие результаты интерактивного голосования населения края по оценке деятельности органов местного самоуправления, сообщает «Вести: Приморье».
Судя по результатам голосования выше всего эффективность деятельности руководителей органов местного самоуправления оценивают жители Чугуевского райна Приморья. Пограничный район находится на второй строке сверху в общем рейтинге, пропустив вперед только Чугуевский район.
Так, например, удовлетворенность жителей Приграничья в целом составила 71,9%, удовлетворенность работой руководителя - 75,6%. По некоторым разделам данные следующие: удовлетворенность качеством работы общественного транспорта 76,3%, качеством работы ЖКХ - 65,7%, качеством дорог - 67,8%.
Для сравнения, в самом конце таблицы среди проголосовавших на сайте жители Хасанского района, среди них довольных только 16%, в городском округе Большой Камень и того меньше - 13,3%.
Напомним, голосовать на сайте можно раз в квартал. Чем больше жителей Приморья посетят сайт и выскажут свое мнение, тем оно будет более объективным.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
21.03.2017 Стало известно,сколько зарабатывают чиновники Приморья
-
23.01.2017 Самые успешные муниципалитеты определили в Приморье
-
25.01.2016 Жители Приморья смогут оценить работу глав
-
20.03.2015 Жители Приморья оценили глав муниципалитетов
-
20.01.2015 Эффективность работы власти в Приморье поможет определить опрос
-
23.09.2014 Муниципальные власти Приморья получат оценку жителей
Добавить комментарий