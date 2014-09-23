Стало известно, где в Приморье жить хорошо

На сайте «Голос-25» подведены итоги за минувший год, выведены общие результаты интерактивного голосования населения края по оценке деятельности органов местного самоуправления, сообщает «Вести: Приморье».

Судя по результатам голосования выше всего эффективность деятельности руководителей органов местного самоуправления оценивают жители Чугуевского райна Приморья. Пограничный район находится на второй строке сверху в общем рейтинге, пропустив вперед только Чугуевский район.

Так, например, удовлетворенность жителей Приграничья в целом составила 71,9%, удовлетворенность работой руководителя - 75,6%. По некоторым разделам данные следующие: удовлетворенность качеством работы общественного транспорта 76,3%, качеством работы ЖКХ - 65,7%, качеством дорог - 67,8%.

Для сравнения, в самом конце таблицы среди проголосовавших на сайте жители Хасанского района, среди них довольных только 16%, в городском округе Большой Камень и того меньше - 13,3%.

Напомним, голосовать на сайте можно раз в квартал. Чем больше жителей Приморья посетят сайт и выскажут свое мнение, тем оно будет более объективным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]