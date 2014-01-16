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Пенсионеров Пограничного района заставили крутить педали

Пенсионеров Пограничного района заставили крутить педали

Фото: pixabay.com

В нескольких удаленных селах Пограничного района появились общественные тренажеры, которые разместили Домах культуры сел Жариково и Нестеровка, об этом сообщает «Вести: Приморье» по материалам газеты «Вестник Приграничья».

Спортивный инвентарь приобрели на бюджетные средства Жариковского поселения, а в сельских домах культуры подготовили место для размещения спортивных уголков.  

В прочем, по словам Людмилы Антонюк, главы поселения, в помещениях этих сельских учреждений достаточно места для установки тренажеров. К примеру, в очаге культуры села Жариково для спортивных устройств отведена отдельная просторная комната. В тренажерном зале могут заниматься пенсионеры, домохозяйки, одним словом, все желающие. Доступ к тренажерам открыт в часы работы учреждений культуры. В наборе приобретенных тренировочных устройств наиболее простые и популярные среди населения: беговая дорожка, степпер, велотренажер и т.п. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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