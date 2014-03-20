В Пограничном бездомная собака 14 лет помогает прохожим отбиваться от хулиганов

Каждое место, если оно оставило след в сердце, запоминается порой маленькой, но очень важной деталью. А привокзальная площадь станции Гродеково многим запоминается собакой Найдой, рассказывает «Вести: Приморье» по материалам газеты «Вестик Приграничья».

Почти никто не помнит, когда Найда тут появилась. Только жительница Пограничного Надежда Плюта поговорила с соседом и вспомнила, что собака появилась здесь щенком четырнадцать лет назад. Не нашлось тогда человека, который бы забрал ее домой, а на вокзале стали прикармливать, так это место и стало ее домом. Собака полюбилась проводникам, они ее кормили, а она встречала и провожала «русский» поезд. Когда поезд отменили, собака перебралась с перрона поближе к магазину.

Ласковая красавица Найда во многих сердцах вызвала отклик. Люди покупают ей лакомства в магазине, варят косточки и несут ей, когда она не может уйти от маленьких щенят.

- Найда доброжелательная, общительная, никого не кусает, - рассказывает кассир ближайшего магазина «Вояж» Наталья Трефилова, и смеется, – дает выручку магазину. Колбаса «Молодёжная», к примеру, почти вся скупается для Найды.

Колбасу любимице в магазине обязательно разогревают, режут на пластики. Елена Кузнецова, работница вокзала, обычно покупает для собаки специализированный собачий корм, его наливают в мисочку.

Несколько раз Найду пробовали приютить у себя, но она всякий раз сбегала домой, к вокзалу. Зато она разрешает забирать своих щенят, словно понимает, как бывает тепло и уютно, когда у тебя есть любящие хозяева. Чаще всего за её щенками выстраивается очередь, слишком уж они умные, красивые.

- Как-то остался у Найды последний щенок, - рассказывает ст. кассир магазина Ольга Рыжкова, - так она принесла его к магазину, оставила на крыльце, а сама отошла подальше и наблюдала со стороны. Вскоре к магазину подошел парень и щенка забрал. Надо же было собаке догадаться так сделать!

Все, с кем я говорила, первым делом отмечают ум Найды. Она льнет, подает лапу и виляет хвостом только тогда, когда перед ней человек, который ее кормит. Как домашние собаки защищают свой двор и лают на чужаков, так и Найда отгоняет от вокзала и магазина всех чужих псов и котов. Заботится собака и о людях, которые её кормят. Так, однажды она помогла Татьяне Филосовой.

- Относила как-то документы по работе, - рассказывает Татьяна, - было уже поздно. По пути встретился парень, он был очень пьяным и неадекватно себя вел. Просил дать прикурить, я, ускорив шаг, молча пошла дальше, а он всё вслед мне «пожелания» выкрикивал. А мне ведь ещё назад возвращаться. Темно уже, на улице никого, вдруг чувствую, кто-то сзади в ногу тыкается. Оборачиваюсь – Найда. Прошли с ней вместе чуть-чуть, а тут этот парень снова кричит, чтобы дала прикурить, ругается. Найда как ощерилась, как рявкнула на него, он так испугался, сразу же и отрезвел, наверное. Она всегда теперь, если встретит меня ночью на улице, провожает до дома.

Не зря говорят, что животные делают нас лучше. Скольким людям помогла Найда отыскать в своем сердце то самое нежное место, которое сочувствует уличной одинокой собаке?

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]