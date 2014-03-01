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Приморцы прощаются с зимой и сжигают Масленицу

Приморцы прощаются с зимой и сжигают Масленицу

Сегодня в Приморье проходят масленичные гуляния. В последний день масленичной недели принято сжигать чучела Масленицы. С последними искрами огня, уходит и суровая зима, уступая место весеннему солнцу, сообщает "Вести: Приморье".

Во многих районах края, зиму провожают с помощью театрализованных уличных шествии. Так в Уссурийске и Покровке, учителя и ученики школ, сотрудники домов культуры и их воспитанники, а также все желающие принимают участие в Масленичном поезде. Участники праздника одеты в праздничные народные костюмы с символами Масленицы.

В рамках гуляния «Масленица широкая» около входа в городской парк развернулась ярмарка. Уссурийцы могут приобрести товары у сельхозпроизводителей -  крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Отдельно расположились торговые ряды с блинами, пирогами, пряниками и прочей выпечкой. Блины с разнообразными начинками готовят прямо на глазах посетителей представители торговых предприятий, детских садов и национальных диаспор  Уссурийска.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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