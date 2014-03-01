В одном приморском селе на Масленицу испекли рекордное количество пирожков

Какие только развлечения не придумывают на Масленицу. Главным гастрономическим символом проводов зимы становятся не только блины. Так, в Покровке, сегодня устроили «праздник пирожка». Он прошел в Октябрьском районе впервые и стал изюминкой масленичного веселья.

Кулинарными способностями в выпечке пирожков решили блеснуть сразу семь команд. Чтобы угощения получилось много, сельские жители объединялись в группы.

Жареные, печеные, с разной начинкой. В итоге на суд жюри и селян, участвующих в праздничных гуляниях, представили более 300 пирожков, которые пользовались у покровчан повышенным спросом и достояно конкурировали с блинами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]