В Уссурийске во время празднования Масленицы установлен блинный рекорд
Высоченную блинную горку на глазах гуляющих сложили прямо в городском парке Уссурийска. При измерении стопки готовых мучных изделий оказалось, что ее высота превысила 2 метра 80 см. Это был явный рекорд городского округа, если не сказать больше – всего края. Затем этой вкуснятиной с явным удовольствием полакомились все желающие, сообщают "Вести: Приморье", со ссылкой на газету "Коммунар".
Во время проводов зимы, не обошлось и без традиционных масленичных развлечений. Самые сильные и ловкие покоряли 10-метровый столб с подарками. В небольших мешочках им удалось найти сертификаты на серьезную бытовую технику.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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