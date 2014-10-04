Новости Культура

QR Код этой страницы
Вчера, 22:24
  0

В Уссурийске во время празднования Масленицы установлен блинный рекорд

В Уссурийске во время празднования Масленицы установлен блинный рекорд

Высоченную блинную горку на глазах гуляющих сложили прямо в городском парке Уссурийска.  При измерении стопки готовых мучных изделий оказалось, что ее высота превысила 2 метра 80 см. Это был явный рекорд городского округа, если не сказать больше – всего края. Затем этой вкуснятиной с явным удовольствием полакомились все желающие, сообщают "Вести: Приморье", со ссылкой на газету "Коммунар". 

Во время проводов зимы, не обошлось и без традиционных масленичных развлечений. Самые сильные и ловкие покоряли 10-метровый столб с подарками. В небольших мешочках им удалось найти сертификаты на серьезную бытовую технику.В Уссурийске во время празднования Масленицы установлен блинный рекорд

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря