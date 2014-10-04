В Уссурийске во время празднования Масленицы установлен блинный рекорд

Высоченную блинную горку на глазах гуляющих сложили прямо в городском парке Уссурийска. При измерении стопки готовых мучных изделий оказалось, что ее высота превысила 2 метра 80 см. Это был явный рекорд городского округа, если не сказать больше – всего края. Затем этой вкуснятиной с явным удовольствием полакомились все желающие, сообщают "Вести: Приморье", со ссылкой на газету "Коммунар".

Во время проводов зимы, не обошлось и без традиционных масленичных развлечений. Самые сильные и ловкие покоряли 10-метровый столб с подарками. В небольших мешочках им удалось найти сертификаты на серьезную бытовую технику.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]