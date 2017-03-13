Приморская Куба помогла жертве грабежа
В полицию Надеждинского района поступило заявление пожилой жительницы поселка Раздольное. Заявительница сообщила, что в дневное время, находясь в своей квартире на улице Ленинской, стала жертвой грабителя.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и инспектор-кинолог со служебной собакой по кличке Куба.
Установлено, что мужчина постучал в дверь квартиры пенсионерки, и когда она приоткрыла дверь, он вошел внутрь и потребовал деньги. Когда хозяйка квартиры сказала, что у нее денег нет, злоумышленник вынес ее телевизор, продукты питания и скрылся с места происшествия.
В ходе проведения розыска немецкая овчарка уверенно взяла след на месте происшествия и привела полицейских к дому подозреваемого. В отделе полиции 35-летний ранее судимый житель села Раздольное дал признательные показания.
Следователем отдела МВД России по Надеждинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Подозреваемый заключен под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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