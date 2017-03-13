Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:19
  0

Приморская Куба помогла жертве грабежа

Приморская Куба помогла жертве грабежа

Фото: УМВД по ПК

В полицию Надеждинского района поступило заявление пожилой жительницы поселка Раздольное. Заявительница сообщила, что в дневное время, находясь в своей квартире на улице Ленинской, стала жертвой грабителя.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и инспектор-кинолог со служебной собакой по кличке Куба.

Установлено, что мужчина постучал в дверь квартиры пенсионерки, и когда она приоткрыла дверь, он вошел внутрь и потребовал деньги. Когда хозяйка квартиры сказала, что у нее денег нет, злоумышленник вынес ее телевизор, продукты питания и скрылся с места происшествия.

В ходе проведения розыска немецкая овчарка уверенно взяла след на месте происшествия и привела полицейских к дому подозреваемого. В отделе полиции 35-летний ранее судимый житель села Раздольное дал признательные показания.

Следователем отдела МВД России по Надеждинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ  (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Подозреваемый заключен под стражу.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря