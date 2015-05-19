Прокуратура выявила нарушения прав детей-сирот в социальном учреждении Приморья
Прокурор города Владивостока Сергей Лубенец совместно с уполномоченным при губернаторе края по правам ребенка Анной Личковаха проверили содержание детей в одном из городских центров содействия семейному устройству детей-сирот. В результате в образовательном учреждении зафиксированы нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства, регламентирующего порядок хранения лекарственных препаратов.
Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, в учреждении ненадлежащим образом осуществлялся контроль качества выпускаемой продукции, выявлены случаи хранения круп, овощей, рыбы, мяса и др. в отсутствие тар производителя и без необходимых маркировок с указанием сроков годности, факты ненадлежащей уборки помещений учебных классов образовательного учреждения.
Установлены нарушения температурного режима хранения лекарственных препаратов, отсутствия выделенной карантинной зоны, где должны храниться препараты с истекшим сроком годности, а также нарушения требований к организации системы обращения с медицинскими отходами и др.
По итогам проверки прокурором города внесено представление об устранении нарушений закона директору центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных по ст. 6.6 КоАП РФ и по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.
Результаты рассмотрения актов реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений закона находятся на контроле в прокуратуре г. Владивостока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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