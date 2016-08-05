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Андрей Тарасенко в понедельник проведет рабочий день в Арсеньевском городском округе

Андрей Тарасенко в понедельник проведет рабочий день в Арсеньевском городском округе

Фото: Drive2

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в понедельник, 19 февраля, проведет рабочий день в Арсеньевском городском округе.

В ходе визита в муниципалитет глава региона осмотрит производственные мощности двух промышленных предприятий Арсеньева – «Прогресс» и «Аскольд», встретится с коллективами этих заводов, а также побывает в Приморском индустриальном колледже, осуществляющем подготовку таких специалистов.  

Руководитель края посетит ряд социальных учреждений округа – детский сад №24 и центральную городскую больницу.

В планах у врио губернатора также – встречи с предпринимателями, депутатами и главой Арсеньевского городского округа. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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