С начала года ГАИ выявила свыше 1,4 тыс. нетрезвых водителей в Приморье

С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 809 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 655 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 70 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности.

За прошедшую неделю на территории Приморского края выявлено и привлечено к административной ответственности 218 нетрезвых автомобилистов. Зарегистрировано два «пьяных» дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили травмы различной степени тяжести. Погибших нет. Автоаварии произошли в городе Артеме и в поселке Смоляниново. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В первом случае водитель с признаками опьянения на своей машине врезался в припаркованный автомобиль. Пострадал водитель-нарушитель, ему назначено амбулаторное лечение. Во втором случае нетрезвый водитель спровоцировал столкновение транспортных средств при совершении разворота. В результате удара был травмирован пассажир авто, оказавшегося на пути нарушителя. Мужчина получил перелом руки.

Фото - УМВД по ПК.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]