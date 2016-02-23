Анонс на 20 февраля

20 февраля в 18.30 – Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль по пьесе Джона Маррела «Смех лангусты».

20 февраля в 19.00 – SanRemo (Набережная, 9) – концерт Элджея.

20 февраля - Всемирный день социальной справедливости.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]