Анонс на 20 февраля
20 февраля в 18.30 – Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль по пьесе Джона Маррела «Смех лангусты».
20 февраля в 19.00 – SanRemo (Набережная, 9) – концерт Элджея.
20 февраля - Всемирный день социальной справедливости.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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