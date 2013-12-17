Празднование Нового года на родине обошлось гражданину КНР в 5,5 млн рублей

В отделе судебных приставов по Октябрьскому району на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании административного штрафа, наложенного на гражданина Д. за незаконное хранение водных биоресурсов. Сумма штрафа составил более 5,5 млн рублей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов, специалисты установили, что у должника нет имущества, которое можно было бы взыскать в счет долга, также у него нет банковских счетов. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы России.

Чтобы встретить Новый год по восточному календарю на родине, нарушителю пришлось выплатить долг, а также исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]